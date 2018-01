Canicattì, ecco i redditi degli amministratori

CANICATTI'. Sono il consigliere di minoranza Giovanni Rubino e l’assessore alla Cultura e Grandi eventi Katia Farrauto gli amministratori comunali con il più alto reddito tra gli amministratori in carica presso il comune di Canicattì.

Il dato emerge dall’esame della situazione reddituale presente nella sezione «Trasparenza» del sito istituzionale che però per la giunta comunale non è completo e neanche aggiornato. Mancano infatti del tutto i dati relativi all’assessore allo Sviluppo economico Davide La Licata, mentre i redditi degli assessori Farrauto, 33.583 euro, e Massimo Muratore, 2.031 euro, si riferiscono al 2015. Lo stesso dicasi per gli ex assessori Enzo Di Natali, 25.627 euro, e Tommaso Vergopia, 40.646 euro, comunque ancora in carica nel 2017 e quindi avrebbero dovuto fornire il reddito percepito nel 2016 per la pubblicazione.

