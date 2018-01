Akragas, anche Scrugli in partenza: si apre lo spiraglio con gli iraniani

AGRIGENTO. Andrea Scrugli ha le valige in mano. L’Akragas potrebbe perdere un altro titolare dopo le partenze di Sepe, Longo e Parigi. Il terzino destro, che all’occorrenza può giocare anche come centrale della difesa a tre, sta cercando una sistemazione dopo che la società ha comunicato ai calciatori che sono liberi di trovarsi un’altra sistemazione perché il club, in agonia da mesi e senza una soluzione concreta e immediata per superare la crisi, non è in grado di assicurare nulla a nessuno.

Intanto, in serata, l’avvocato Enzo Caponnetto, legale e socio del club, annuncia la possibile svolta. «Nelle scorse ore - dice - c’è stata un’accelerazione con il gruppo iraniano con cui stiamo trattando la cessione del pacchetto societario. Alla luce di ciò abbiamo chiesto al presidente Silvio Alessi di soprassedere dalle decisioni che aveva comunicato».

