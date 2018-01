Lavori in una casa nella Valle dei Templi, soprintendenza condannata

AGRIGENTO. Lavori ad un'abitazione nella Valle dei Templi: il Tar condanna la Soprintendenza. Protagonista dell’episodio è una donna di 52 anni di Favara, proprietaria di un fabbricato ricadente in un’area della zona A, sottoposta a vincolo, ma realizzato in epoca precedente all’apposizione dello stesso vincolo.

Tutto inizia quando l’immobile è stato oggetto di alcuni interventi edilizi, senza aumento di volume e di altezze, da parte della madre della donna, per i quali è stata rilasciata la compatibilità paesaggistica dalla Soprintendenza di Agrigento. In seguito - secondo quanto ricostruisce l’avvocato Girolamo Rubino, che ha assistito la donna nel contenzioso amministrativo insieme al collega Vincenzo Airò - il Comune di Agrigento ha rilasciato le concessioni edilizie in sanatoria per gli interventi.

