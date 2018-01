Entrare nella casa del Grande Fratello, ecco il sogno di Biagio

SANTA MARGHERITA BELICE. Nuovo tentativo per Biagio Parrino di essere il primo diversamente abile in sedia a rotelle a varcare la porta rossa del Grande Fratello 15. C’è molta adrenalina nel cuore del giovane margheritese, a poche ore dal casting ufficiale per partecipare alla quindicesima edizione del reality show che si terrà domani a Messina.

Ed un forte appoggio arriva nella sua pagina Facebook. Da qualche giorno sono migliaia i sostenitori del giovane trentunenne della cittadina del Gattopardo da quando ha reso noto la sua disponibilità a ritentare l’impresa. Questa notte con gli amici affronterà un lungo viaggio per partecipare alle selezioni ufficiali del Grande Fratello 15. Selezioni che si svolgeranno a Messina. L’anno scorso il viaggio arrivò fino a Gioia Tauro. Biagio è molto noto a Santa Margherita di Belìce e non solo. È un ragazzo diversamente abile che con la sua carrozzina elettrica dimostra una grande voglia di vivere, sognare e confrontarsi con il mondo che lo circonda.

