Differenziata ad Agrigento, colpo di scena: rinviato il via nel centro storico

AGRIGENTO. Tutto rinviato. L’avvio della raccolta differenziata, nel centro urbano e storico di Agrigento, slitta al 19 febbraio. A disporlo - dodici ore dopo l’annuncio delle imprese che parlavano di cassonetti per l’indifferenziato inutilizzabili a partire da oggi, giorno dell’ultima tradizionale raccolta, - sono stati, ieri mattina, il neo assessore all’Ambiente Nello Hamel e il sindaco Lillo Firetto. «La decisione è stata adottata per poter definire, in maniera più precisa, - hanno spiegato gli amministratori - le problematiche sorte relativamente ai grandi condomini, alle utenze commerciali, alle scuole e comunità».

Serve tempo, insomma, per «eliminare ogni possibile disagio per l'utenza in ordine all'utilizzo dei grandi contenitori carrellati» – hanno aggiunto Firetto e Hamel - . Il servizio di «porta a porta», anche per il centro urbano e storico di Agrigento, avrebbe dovuto prendere il via lunedì. Poche ore prima dalla fatidica data però, in Comune, ci si è accorti che era necessario, anzi indispensabile, per assicurare un buon servizio mettere a punto alcuni «dettagli» rimasti trascurati.

