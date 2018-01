Blitz e arresti ad Agrigento, il boss e il sindaco respingono le accuse

AGRIGENTO. Solo 5 dei 20 tra boss ed estortori dell'agrigentino arrestati lunedì nel corso di una maxi operazione antimafia dei carabinieri hanno risposto al gip durante l'interrogatorio di garanzia. In tutto in cella sono finite 58 persone. Gli altri indagati verranno sentiti venerdì.

Tra i 5 arrestati che hanno rinunciato alla facoltà di non rispondere anche il boss di Castronovo Giovanni Gattuso e il sindaco di San Biagio Platani, Santo Sabella. Il capomafia è accusato di associazione mafiosa, il sindaco, che oggi è stato sospeso, di concorso esterno in associazione mafiosa. L'anziano padrino agrigentino ha negato ogni suo coinvolgimento nell'organizzazione mafiosa e alla contestazione delle intercettazioni ha sostenuto che ci fossero errori nelle trascrizioni dei carabinieri.

Il sindaco, invece, ha giustificato i suoi rapporti col capomafia di San Biagio Platani Giuseppe Nugara sostenendo si limitava a cercare impiego presso la sua attività per i disoccupati del paese. Per i pm Claudio Camilleri, Gerui Ferrara e Alessia Sinatra, che hanno coordinato l'inchiesta, la realtà sarebbe ben diversa: il sindaco avrebbe concordato le candidature alle comunali con i boss e condizionato gli appalti in favore delle cosche.

L'indagine, che ha decapitato i vertici della mafia agrigentina, svelando la costituzione di un mandamento che comprendeva diversi comuni della zona montana, ha accertato decine di taglieggiamenti. Nessuna vittima ha denunciato gli esattori del racket. Il pizzo veniva chiesto anche a una associazione che gestiva l'accoglienza dei migranti.

Mafia ad Agrigento, i 56 coinvolti nella retata dei carabinieri - Nomi e foto degli arrestati Antonino Vizzì Calogerino Giambrone Francesco Fragapane Giuseppe Luigi Spoto Giuseppe Quaranta Giusepppe Nugara Luigi Pullara Massimo Spoto Pasquale Fanara Raffaele Salvatore Fragapane Roberto Lampasona Salvatore Di Gangi Santo Sabella Vincenzo Mangiapane (1954) Vincenzo Mangiapane (1955) Vincenzo Mangiapane (1971) Vincenzo Spoto Salvatore La Greca - Domiciliari

Tra gli arrestati il boss Francesco Fragapane, figlio delllo storico padrino Salvatore, detenuto al 41 bis e condannato all'ergastolo. Sarà interrogato venerdì. Nel corso delle perquisizioni a casa di alcuni arrestati sono stati trovati complessivamente 500mila euro in contanti.

© Riproduzione riservata