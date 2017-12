Batosta per la Fortitudo Agrigento ma Ciani non fa drammi

AGRIGENTO. Ultima trasferta dell’anno condizionata dagli imprevisti per la Fortitudo Agrigento. Franco Ciani ha dovuto affrontare la Viola Reggio Calabria priva del capitano Marco Evangelisti che in settimana non aveva potuto allenarsi con regolarità a causa di fastidi fisici. A questo si è aggiunta l’uscita anzitempo dalla scena di Jalen Cannon. «Duracell» questa volta si è fermato.

L’americano, che più di tutti ha accumulato minutaggio in questo avvio di stagione, dopo il solito buon impatto di gara, ha dovuto abbandonare a causa di fastidi la cui entità è ancora al vaglio dei sanitari della Moncada. Il tempo per rifiatare e recuperare energia c’è tutto, considerato che la Moncada tornerà in campo il 7 gennaio del 2018, per la sfida casalinga contro la Leonis Roma dell’ex Alessandro Piazza.

